Polizei Monheim : Polizei setzt maroden Lkw fest

Die Polizei zog am Montagmittag einen maroden Lkw sowie dessen Fahrer aus dem Verkehr. Foto: polizei/Polizei

Monheim Einen maroden Klein-Lkw hat die Polizei am Montag gegen 14 Uhr auf der Baumberger Chaussee in Monheim aus dem Verkehr gezogen.

Der Fahrer, ein 35-jähriger Osteuropäer, gab auf Nachfrage zunächst an, seine Personalpapiere inklusive seines Führerscheins vor wenigen Tagen verloren zu haben. Bei der Überprüfung auf der Langenfelder Wache ergab sich, dass der Fahrer keinen gültigen Führerschein besitzt. An dem Lkw stellte eine Prüfstelle insgesamt 13 Mängel fest. Zwölf Mängel stuften die Experten als „erheblich“ und einen weiteren sogar als „gefährlich“ ein. Die Beamten untersagten dem Fahrer die Weiterfahrt. Der Kleinlastwagen wurde auf direktem Wege in die nächste geeignete Werkstatt gefahren. Den Fahrer und auch den Fahrzeughalter erwarten nun umfangreiche Strafanzeigen.