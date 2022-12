Polizeieinsatz Monheim Polizei rückt zu Schlägerei aus

(og) Mit drei Streifenwagen ist die Polizei am Freitagmittag, 12.20 Uhr, zur Tegeler Straße in Monheim ausgerückt. Ein Anrufer hatte dort eine Schlägerei gemeldet. Als die Polizei ankommt, trifft sie auf einen 17 Jahre alten Jugendlichen, der laut eigener Aussage in eine Rangelei mit einem anderen Jugenlichen verwickelt gewesen sein soll. Auf eigenen Wunsch wurde er zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht.