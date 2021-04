Monheim : Betrunkener Monheimer randaliert und tritt gegen Pkw

Die Polizei nahm den 35-Jährigen (Symbolbild) in der Unterkunft an der Niederstraße fest. Foto: Jochen Tack

Monheim (elm) Ein stark angetrunkener Monheimer hat am Dienstagnachmittag auf dem Frohnkamp zahlreiche Autos beschädigt und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Den Mann, der schon mehrfach wegen unterschiedlichster Delikte aktenkundig ist, erwartet nun ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung.

Zeugen meldeten der Polizei den Mann gegen 17.15 Uhr, weil dieser auf dem Frohnkamp gegen mehrere Autos getreten hatte. An einem Wagen war daraufhin die Beifahrertür eingedellt, an einem anderen der Außenspiegel zerbrochen. Die Zeugen folgten dem Mann bis zu der Unterkunft an der Niederstraße. Als ihn die Polizeibeamten kurz darauf dort antrafen, „rastete dieser aus und ging auf die Polizisten los“, sagt Polizeisprecher Daniel Uebber. Er habe diese nicht nur aufs Übelste beleidigt, sondern auch bedroht und versucht, einen Polizisten mit einem Kopfstoß zu verletzen. Dies sei ihm jedoch glücklicherweise nicht gelungen.