Dank Zeugen Polizei nimmt Einbrecher in Monheim fest

Monheim · In Monheim haben in der Nacht auf Freitag, 6. Januar, zwei Männer versucht, in ein Sanitätshaus einzubrechen. Einer konnte festgenommen werden.

06.01.2023, 10:27 Uhr

Gegen 1.25 Uhr meldete sich eine Anwohnerin bei der Polizei, weil sie zwei Männer beobachtet hatte, die sich an der Tür eines Sanitätshauses an der Alten Schulstraße in der Altstadt zu schaffen machten. Die Polizeibeamten waren schnell an der Einsatzörtlichkeit und konnten dort zwei Tatverdächtige antreffen, die bei Erblicken der Polizisten davonrannten und bei ihrer Flucht diverses Einbruchswerkzeug wegwarfen. Einen der beiden konnten die Polizisten jedoch einholen, überwältigen und festnehmen. Dem anderen hingegen gelang die Flucht. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 48 Jahre alten Mann aus Osteuropa, der sich ohne festen Wohnsitz in Deutschland aufhält. Er ist bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten – und wie sich bei der Überprüfung seiner Personalien herausstellte, liegt gegen ihn ein internationaler Haftbefehl wegen bandenmäßigen Diebstahls vor. Da der 48-Jährige bei seiner Festnahme augenscheinlich unter erheblichem Alkoholeinfluss stand, verkrampfte und sich mehrfach erbrach, wurde er zunächst zur Abklärung seines gesundheitlichen Zustands einem Krankenhaus zugeführt. Hier wurden jedoch keine Verletzungen festgestellt, weshalb ihm die Gewahrsamsfähigkeit attestiert wurde. Daraufhin verbrachte er die Nacht in einer Zelle auf der Polizeistation. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen soll nun der internationale Haftbefehl vollstreckt werden. Auf den Mann wartet eine mehrjährige Haftstrafe. Der zweite Mann wird wie folgt beschrieben: männlich, circa 1,75 Meter groß, schmale Statur, blonde Haare, dunkel gekleidet. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Monheim am Rhein jederzeit unter der Telefonnummer 02173 9594-6350 entgegen.

(cebu)