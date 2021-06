Festnahme : Polizei nimmt E-Bike-Dieb fest – ein zweiter flüchtet

Die Polizei hat in Monheim einen E-Bike-Dieb festgenommen sowie einen E-Scooter sichergestellt. Foto: dpa/Silas Stein

Monheim Polizeibeamte haben in der Nacht zu Mittwoch gegen 0.15 Uhr ein E-Bike und einen E-Scooter auf dem Gelände des Baumarkts an der Benzstraße in Monheim sichergestellt. Auch einen von zwei Tatverdächtigen haben sie vorläufig festgenommen.

(og) Polizeibeamte haben in der Nacht zu Mittwoch gegen 0.15 Uhr ein E-Bike und einen E-Scooter auf dem Gelände des Baumarkts an der Benzstraße in Monheim sichergestellt. Auch einen von zwei Tatverdächtigen haben sie vorläufig festgenommen. Wie die Polizei berichtet, haben die beiden Männer die Flucht ergriffen, als sie den Streifenwagen sahen. Einen der beiden haben die Beamten gestellt. Der 33-jährige Obdachlose ist bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz polizeilich in Erscheinung getreten. Aufgrund der Umstände wird der Mann wegen Diebstahlverdacht vorläufig festgenommen. Das E-Bike, dessen Rahmennummer teilweise abgeschliffen ist, wird sichergestellt. In der näheren Umgebung finden die Beamten später auch den E-Scooter, der vermutlich ebenfalls gestohlen ist. Die Polizei bittet jetzt um Hinweise zur Herkunft des E-Bikes (Marke: Winora Mionic, Damen-Cityrad, schwarz) sowie zu dem flüchtigen zweiten Mann. Dieser trug zur Tatzeit einen großen, eckig wirkenden, mittelbraunen Rucksack auf dem Rücken.