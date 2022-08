Infos für Radfahrer und Fußgänger in Monheim : Polizei mit Infostand auf dem Wochenmarkt

Infos für Radfahrer und Fußgänger in Monheim

Monheim Am Samstag, 17. August, wird die Polizei im Rahmen von „Projekt Korrekt“ auf dem Monheimer Wochenmarkt über verkehrssicheres Verhalten von Fußgängern und Radfahrern informieren.

Mit ihrem Infomobil stehen die Polizeibeamten auf der Friedrichstraße, in Höhe der Polizeiwache. „Viele unserer Marktkunden nutzen das Fahrrad für ihren Wochenmarktbesuch oder kommen zu Fuß. Das Interesse an dem Projekt dürfte daher groß sein“, so Martin Rosmiarek von der Wochenmarktveranstalterin Deutschen Marktgilde.