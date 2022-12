Monheim Polizei meldet zwei Einbrüche in Schulen

Zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, wurde in eine Schule an der Humboldtstraße eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge warfen die Täter ein Fenster mit einem Stein ein und gelangten so ins Innere der Schule. Anschließend hebelten sie eine Bürotür auf und durchsuchten weitere Räume. Ob etwas gestohlen wurde und wie hoch der Schaden ist, wird derzeit noch ermittelt.