Am 21. Mai in Monheim Polizei lädt zum „Pedelec-Training to go“ ein

So laden am Pfingstdienstag, 21. Mai, Polizeihauptkommissarin Katja Lindemann und Polizeihauptkommissar Matthias Buff von der Verkehrsunfallprävention der Polizei Mettmann zu einem besonderen Event ein. In der Zeit von 10.30 Uhr bis 14.30 Uhr wird auf dem „Aalschokker-Parkplatz“ in Monheim am Rhein an der Klappertorstraße ein sogenanntes „Pedelec-Training to go“ angeboten. Der dortige Radweg entlang des Rheins ist bei Pedelec-Fahrern sehr beliebt. Diese werden dazu eingeladen, eine kurze Pause einzulegen, um mit der Polizei bei kleinen und kurzen Übungen den Umgang mit dem Pedelec zu verbessern oder zu vertiefen.