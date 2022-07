„Streifenwagen“ kommt nach Monheim : Polizei lädt zu Gesprächen ein

Monheim Seit einigen Monaten tourt er durch das Kreisgebiet und ist ein echter Hingucker: Der „Streifenwagen“ der Kreispolizeibehörde Mettmann. Mit dem auffälligen Fahrzeug sind die Beamten des Bezirks- und Schwerpunktdienstes unterwegs und wollen mit Bürgern ins Gespräch kommen.

Am Dienstag, 12. Juli, sind die Beamten von 10 bis 12 Uhr am Rathausplatz in Monheim zu finden, am Donnerstag, 14. Juli, von 10 bis 12 Uhr in der Holzwegpassage in Baumberg. Dort widmen sich die Beamten dem Themenschwerpunkt „Bleiben Sie wachsam – die neuen Betrugsmaschen“ und informieren darüber, wie sich Bürger an der Haustüre, am Telefon und Smartphone vor Kriminellen schützen können. Unterstützt werden die Beamtinnen und Beamten von den ehrenamtlichen Mitgliedern des Aktionsbündnisses Seniorensicherheit (ASS!). Hintergrund ist, ein niederschwelliges Gesprächsangebot für Bürger im ganzen Kreisgebiet zu schaffen. Ganz unkompliziert kann über die alltäglichen Sorgen und Nöte gesprochen werden.