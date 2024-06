Polizeieinsatz Monheim Polizei hat doch den Falschen verdächtigt

Nach dem Einsatz gab es schnell Spekulationen auf Internetseiten und in den Sozialen Medien, dass die Spezialeinsatzkräfte die falsche Wohnung gestürmt hätten. So stand es unter anderem auf der Internetseite des Senders TRT Deutsch. Dort war auch ein Foto zu sehen, bei dem der türkische Minister Vedat Ișıkhan den Tatverdächtigen im Krankenhaus besucht haben soll. Kurios daran war, dass der 25-Jährige keine türkische, sondern nur die deutsche Staatsangehörikeit hat. Auf RP-Nachfrage bestätigte die Pressestelle der Polizei in Düsseldorf zunächst, dass es die richtige Wohnung an der richtigen Adresse gewesen sei. Und es sei auch um den 25-Jährigen gegangen, sagte Raimund Dockter, Leiter der Düsseldorfer Polizeipressestelle der RP am 25. Juni.