Einweisung : Polizei fixiert Frau und lässt sie in Klinik einweisen

Monheim Sie randaliert. Sie dringt in Wohnungen und Gärten ein und beschädigt mutwillig Fahrzeuge. Jetzt hat die Polizei die Frau festgenommen und in eine psychiatrische Klinik einweisen lassen.

(og) Wie die Polizei mitteilt, hat die 31-Jährige am Montagabend ab 19 Uhr im Berliner Viertel randaliert. Die Polizei habe dazu mehrere Anrufe bekommen. Die Polizisten haben die 31-Jährige schlussendlich in einer Wohnung am Zehlendorfer Weg angetroffen. Die Frau leistet massiven Widerstandes. Deshalb hat die Polizei die Frau, die bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte aufgefallen ist, fixiert zur Wache in Monheim gebracht. Ein Arzt ordnet eine Einweisung nach Psychisch-Kranken-Gesetz (PsychKG) an. Die 31-Jährige und die Beamten blieben bei dem Einsatz unverletzt.