Mofafahrer gestoppt : Polizei findet nach Verkehrskontrolle Drogen und Waffen

MONHEIM Die Kontrolle eines Mofafahrers hat sich laut Polizeibericht als Volltreffer erwiesen. Der 45 Jahre alte Mann sei als mutmaßlicher Drogendealer festgenommen worden. Zudem nahmen die Polizisten ihm Drogen, Bargeld und zwei Gewehre ab.

Gegen 17.40 Uhr war der Mann einer Polizei an der Krischerstraße aufgefallen, als er auf seinem Mofa mit quietschenden Reifen und erkennbar überhöhtem Tempo durch einen Kreisverkehr fuhr. Die Polizisten stoppten und kontrollierten den Mann, der aus Italien stammen und in Deutschland nicht gemeldet sein soll. Der 45-Jährige hatte, wie er zunächst vorgab, weder Personalausweis noch Mofabescheinigung bei sich. Wegen intensiven Cannabisgeruchs machten die Beamten einen Drogenschnelltest, der Cannabis und Amphetamine nachgewiesen habe. Zudem fanden sie in der Jacke des Mannes mehrere Druckverschlusstütchen mit Cannabis und einen gefälschten italienischen Ausweis. Zudem sei das Mofa getunt und ohne Versicherungsschutz .