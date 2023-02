Monheim Kriminalität Polizei fasst mutmaßliche Fahrraddiebe

Ein Kradfahrer der Polizei war schnell vor Ort und traf das Duo am Tatort an. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass in dem Transporter Schrott geladen war – und auch die beiden Kinderfahrräder befanden sich noch darin. Da die beiden in Gelsenkirchen gemeldeten jungen Männer aus Osteuropa (18 und 20 Jahre alt) nicht ihr Eigentum an den Fahrzeugen nachweisen konnten, wurden sie wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls vorübergehend festgenommen. Auf der Polizeiwache wurden sie erkennungsdienstlich behandelt. Außerdem wurde gegen sie ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.