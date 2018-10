Monheim: Polizei fasst nach Diebstahl  Jugendliche aus Südosteuropa

MONHEIM/langenfeld Nach einem Ladendiebstahl im Monheimer Rathauscenter hat die Polizei am Dienstagnachmittag, wie sie erst am Mittwoch mitteilte, fünf Jugendliche vorübergehend festgenommen.

Die drei Mädchen und zwei Jungen sollen aus Südosteuropa stammen und polizeibekannt sein. Gegen 17 Uhr hatte in einem Bekleidungsgeschäft des Ladenzentrums an der Heinestraße eine Mitarbeiterin drei Mädchen beobachtet, die laut Polizeibericht zwei Jeanshosen von einem Kleidungsständer vor dem Geschäft entwendeten. Damit sei das Trio dann in Richtung Friedrichstraße geflüchtet.