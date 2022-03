Festnahme in Monheim : Polizei fasst Exhibitionisten

Die Polizei hat in Monheim einen mutmaßlichen Exhibitionisten festgenommen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Monheim Die Polizei hat in Monheim am Freitagmorgen einen 41-jährigen Mann festgenommen. Der Mann hatte sich bereits in der Vergangenheit mehrfach vor Mädchen in Monheim entblößt.

