Hund schlug an Polizei fasst Einbrecher und Autoknacker

In der Nacht zu Mittwoch hat die Polizei in Monheim einen Einbrecher und Autoknacker festgenommen, auch weil der wachsame Hund Laut gegeben hat, so die Beamten.Gegen 2.50 Uhr in der Nacht war ein an der Lottenstraße wohnendes Ehepaar aus seinem Schlaf gerissen worden, weil ihr Hund bellte. Als der Mann daraufhin im Erdgeschoss nachsah, entdeckte er zwei Männer, die soeben auf Fahrrädern von seinem Haus flüchteten. Ferner stellte er fest, dass die Handtasche sowie die Jacke seiner Frau entwendet worden waren und sich die Täter Zugang zu seinem Auto verschafft hatten. Er alarmierte umgehend die Polizei, die einen der beiden Verdächtigen aufgreifen konnte. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 36-jährigen Monheimer, der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist. Bei ihm fanden die Polizeibeamten die entwendete Jacke aus dem Haus an der Lottenstraße und auch in einem Beet liegend die zuvor entwendete Handtasche. Der Mann wurde festgenommen und zur Polizeiwache gebracht. Die Ermittlungen hinsichtlich des zweiten Täters dauern nach wie vor an.