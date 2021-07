Fahrzeug-Diebstahl : Polizei fahndet nach gestohlenem Wohnmobil

Monheim Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag ein Wohnmobil der Marke „Eura Mobil Forster“ gestohlen. Die Besitzer hatten es auf dem Parkplatz Humboldt-/Hegelstraße in Baumberg abgestellt.

(og) Laut Polizeibericht haben die Täter sich zwischen 20 Uhr abends am Mittwoch und 8.45 Uhr am Donnserstag Zugang zu dem abgeschlossenen Wohnmobil verschafft. Wie sie das Fahrzeug fortgeschafft haben, ist bislang nicht geklärt. Die Polizei hat das Fahrzeug mit dem Kennzeichen „ME-L 1953“ zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Sie schließt nicht aus, dass die Täter es möglichst schnell über die Grenze bringen wollten. Das 2019 zugelassene Wohnmobil, Modell „T699“, hat 10.000 Kilometer gelaufen und einen Zeitwert von rund 50.000 Euro. Wer in der Nacht zu Donnerstag an der Ecke „Humboldtstraße / Hegelstraße“ in Baumberg verdächtige Beobachtungen gemacht hat, möge sich bei der Polizei melden. Hinweise nimmt sie unter Tel. 02173 9594-6350 entgegen.