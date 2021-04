Osteuropäische Täter in Monheim : Polizei erwischt Duo bei Katalysator-Diebstahl

Osteuropäische Täter in Monheim

Nachgerüsteter SCR-Katalysator am Unterboden eines Opel Astra (Symbolbild). Foto: dpa/Marijan Murat

MONHEIM Dank eines aufmerksamen Anwohners hat die Polizei in der Nacht zu Mittwoch zwei Männer bei einem versuchten Katalysatoren-Diebstahl an der Opladener Straße festgenommen.

Gegen 2.25 Uhr hatte er zwei Männer beobachtet, die zuvor mit einem Fiat Punto einen Parkplatz zu den Häusern 72-84 angefahren hatten. Einer der Männer habe sich gezielt an einem abgestellten Opel Astra zu schaffen gemacht. Als kurz darauf die alarmierten Polizisten eintrafen, hatte das Duo den Astra aufgebockt. Die beiden 29 und 30 Jahre alten Männer mit osteuropäischer Herkunft hatten sich in einem Gebüsch versteckt. Dort entdeckten die Beamten sie aber, zudem ein Schneidewerkzeug sowie den Autoschlüssel des Fiat Punto In dessen Kofferraum lag ein abgeschnittener Katalysator.