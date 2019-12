Erich-Klausener-Straße : Polizei erwischt 32-Jährigen nach Einbruch in Schulgebäude

Monheim Die Polizei hat am frühen Freitagmorgen einen 32-jährigen Monheimer beim Einbruch in eine Schule an der Erich-Klausener-Straße festgenommen.

Der Monheimer hatte gegen 2.15 Uhr ein Fenster aufgehebelt und sich so Zutritt in das Schulgebäude verschafft. Dabei löste er den stillen Einbruchsalarm aus, der auf das Smartphone eines Langenfelder Sicherheitsunternehmens auflief. Dessen Chefin alarmierte dann gegen 2.45 Uhr die Polizei, die umgehend mehrere Einsatzkräfte dorthin beorderte. Die Polizisten umstellten die Schule. Als der 32-Jährige kurz darauf durch die Haupteingangstür flüchten wollte, lief er den Beamten somit direkt in die Arme.

Die Polizisten nahmen den Mann fest und legten ihm Handschellen an. In der Langenfelder Wache stellten sie seine Personalien fest. Der Monheimer soll laut Polizei in den vergangenen Jahren schon dreimal mehrmonatige Haftstrafen verbüßt haben – unter anderem wegen Bedrohung, Ladendiebstahls, Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und Beleidigung. Der wohnsitzlose Mann soll eine geringe Menge Cannabis bei sich gehabt haben.

(mei)