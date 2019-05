Monheim/Langenfeld : Polizei erteilt 40 Partygästen Platzverweise

Monheim Einen 20-jährigen Langenfelder führen die Beamten in Handschellen ab. Er bekommt zwei Anzeigen.

(og) Die Polizei hat in der Nacht zu Sonntag (5. Mai) bei einem Einsatz wegen Ruhestörung an der Tempelhofer Straße einen 20-jährigen Langenfelder vorübergehend in Gewahrsam genommen. Wie die Polizei gestern mitteilte, haben Anwohner gegen 1.15 Uhr die Polizei gerufen, weil sie sich vom Lärm einer Geburtstagsfeier im benachbarten Kulturzentrum belästigt fühlten. Die Beamten suchten die Adresse auf, in der etwa 50 junge Menschen den 18. Geburtstag einer Monheimerin feierten. Sie ermahnten die Gastgeberin sowie ihre Gäste zur Ruhe und drohten die Beendigung der Feier an. Doch etwa eine Stunde später wurde die Polizei erneut gerufen. Die Beamten erklärten der Gastgeberin, dass diese die Veranstaltung beenden müsse. Sie zeigte sich einsichtig. Ein Großteil folgte den Anweisungen der Polizei jedoch gar nicht oder nur widerwillig – mit der Folge, dass die Beamten insgesamt 40 Platzverweise ausgesprochen haben.