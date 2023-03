22,6 Millionen Euro Politik trifft Baubeschluss für Sportplatz Kielsgraben

In der Nähe der Baumberger Bürgerwiese und des Schützenplatzes will die Stadt am Kielsgraben ein großes Sportzentrum mit 15 Tennisplätzen und drei Fußballfeldern bauen. Außerdem ist – separat von dem geplanten Zentrum – eine Skateranlage vorgesehen, die für Wettkämpfe geeignet ist. Über den Baubeschluss für Tennisplätze und Fußballfelder beraten die Politiker im Sportausschuss. Der Rat muss am 26. April noch zustimmen. Baubeginn soll bereits im Herbst 2023 sein. Mit der Fertigstellung wird Mitte 2025 gerechnet, teilt Ella Luff in der Vorlage für die Sitzung am kommenden Mittwoch (18 Uhr, Ratssaal) mit. Die Skateranlage steht dabei noch nicht zur Debatte.Die Kosten belaufen sich nach heutiger Planung auf rund 22 Millionen Euro.