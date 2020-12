Rheinuferpromenade : Politik stimmt Plänen für Promenade zu

Monheim Das Rheinufer soll zwischen Schiffsanleger und Wanderparkplatz urban gestaltet werden – mit Treppen, die zum Rhein führen, Sitzgelegenheiten und mit einer Freilichtbühne.

Einstimmig beschlossen hat der Ausschuss für Klimaschutz , Stadtplanung und Verkehr die künftige Gestaltung der Rheinuferpromenade zwischen Kielsgraben und Schiffsanleger. Vier Planungsbüros hatten ihre Entwürfe eingereicht. Die Jury hat sich für Strauchwerk Landschaftsarchitekten entschieden. Das Büro hat in Monheim bereits den Rheinbogen geplant.

„Das ist eindeutig der beste Entwurf“, sagt Lucas Risse für die Peto-Fraktion im Ausschuss. Der Entwurf mit vielen Treppen zum Rhein hinunter lade dazu ein, sich dort aufzuhalten, sagt er. Auch dass ein breiter Zweirichtungsradweg vorgesehen ist, begrüßt er. Das könnte das vorhandene Problem, dass sich Radler und Fußgänger gegenseitig stören oder gefährden, lösen. Er regt an, auf der Straße dann nur noch Tempo 30 zuzulassen.

Markus Gronauer (CDU) hält das für eine gute Idee. Insgesamt hält seine Fraktion den Strauchwerk-Entwurf auch für den umfassendsten. Er regte an, den Wanderparkplatz nach dem Modell des Büros Scape – mit Wasserspielplatz – zu gestalten.

In Monheim

In Monheim : Altstadtwirte laden zum Schlemmerspaziergang ein

Polizei löst illegale Party am Rheinufer auf

Ärger im Duisburger Süden : Polizei löst illegale Party am Rheinufer auf

Dr. Sabine Lorenz von Bündnis 90/Die Grünen begrüßt den Strauchwerk-Entwurf ebenfalls, kritisierte aber, dass viel Beton verbaut werden würde und fragte nach den Auswirkungen auf das Klima. Statt der vorgesehenen fünf Treppenanlagen würde sie drei vorziehen. Auch solle geprüft werden, ob CO 2 -reduzierter Beton eingesetzt werden könne. Das vorgesehene Veranstaltungsboot hält sie für eine „überflüssige Spielerei“.

Bürgermeister Daniel Zimmermann erläuterte die Entscheidung. Die sei verwaltungsintern gefallen. „Strauchwerk hat das beste Gesamtkonzept.“ Bei dem Veranstaltungsschiff, so erläutert Zimmermann, handele es sich eher um einen Platzhalter für eine Freilichtbühne unterhalb der Kulturraffinerie K 714. Das solle gemeinsam mit den Kulturwerken noch einmal geprüft werden.

In Richtung Grüne verteidigte Zimmermann die Anzahl der Bäume. „Wir wollen nicht den Blick auf den Rhein verstellen“, sagt er. Das werde der Rheinlage des Hotels nicht gerecht. Die Treppen, so fährt er fort, sollen erst einmal am Schiffsanleger, unterhalb der Leda sowie vor den Wohnhäusern Rheinkiesel entstehen.