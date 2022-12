Monheim Schwarz-Schütte-Platz vor UCB-Sitz in Monheim ist eingeweiht

Zu Ehren des großen Unternehmers und Mäzens Rolf Schwarz-Schütte wurde am Montag, just an seinem 102. Geburtstag, ein Straßenschild mit seinem Namen im Herzen des Creative Campus enthüllt. Der Platz befindet sich vor dem Firmengebäude der UCB Pharma GmbH, vormals Schwarz Pharma. Sein Vater sei jeden Tag mit Freude „ins Geschäft“ gegangen, erinnert sich sein Sohn Patrick Schwarz-Schütte. Er habe das Gelände, das er einst der Firma Henkel „zu einem günstigen Preis“ abgekauft habe, geliebt. Es habe ihm Spaß gemacht, ein Unternehmen zu entwickeln, Produkte zu erforschen und damit den Patienten zu helfen. Auch ein Vollblut-Monheimer sei er gewesen. Bis zum letzten Atemzug habe er an der Bleer Straße gelebt und den Blick in die Rheinaue geliebt, so Schwarz-Schütte, bis Ende 2006 im Vorstand des Unternehmens.