„Tonarm" wird installiert : Monheimer Kreisverkehr wird zum Plattenspieler

Plattenteller-Optik: Der neue Kreisverkehr an der Bleer Straße bekommt noch einen zwölf Meter langen „Tonarm“. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Am 24. August will die Stadt das Kunstwerk im Kreisel an der Bleer Straße vorstellen. Im September soll dann eine Bronzefigur des Akademieprofessors Markus Lüpertz folgen.