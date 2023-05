Die dritte Arbeit des in Monheim lebenden Künstlers Saman Hidayat „Geistesnahrung“ hängt an der Bibliothek

Die Plastik „Geistesnahrung“ schmückt seit diesem Mittwoch die Außenfassade der städtischen Bibliothek. Es ist bereits die dritte Arbeit, die der in Monheim lebende Künstler Saman Hidayat für die Stadt gestaltet hat. Das Kunstwerk symbolisiert die Aufnahme von Wissen, als entscheidende Grundlage für die Weiterentwicklung eines jeden einzelnen Menschen und einer Gesamtgesellschaft, teilt die städtische Pressestelle mit. Mitten im Bildungs- und Kulturzentrum am Berliner Ring habe es einen „passenden Ort“ gefunden, sagte Bürgermeister Daniel Zimmermann. Neben der Bibliothek befinden sich mit der Volkshochschule, der Kunstschule und der Musikschule, dem Haus der Jugend und dem Schulzentrum am Berliner Ring, mit gleich mehreren weiterführenden Schulen, zahlreiche Lern- und Bildungseinrichtungen in der Nähe. Zimmermann sagte, von Geistesnahrung, spreche man oft im Zusammenhang mit Lebensmitteln. Viel Wasser, Nüsse und Beeren sollten laut der Ernährungsexperten gut fürs Gehirn sein. Aber das eigentliche Brainfood stecke in den Büchern der städtischen Bibliothek, an deren Außenwand nun das Werk „Geistesnahrung“ hänge.