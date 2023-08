Diskussion im Ausschuss für Stadtplanung und Verkehr Monheim plant neues Buslinienkonzept

Die Stadt hat in den Bussen Fahrgäste gezählt sowie Nachfrage- und Mobilfunkdaten auswerten lassen. Mit dem Ergebnis: Anfang 2024 soll es in Monheim ein neues und verbessertes Linien- und Bedienkonzept geben. Dafür wird mit 300.000 Euro jährlich viel Geld in die Hand genommen. Am Donnerstag beraten die Politiker im Ausschuss für Stadtplanung und Verkehr über die Vorlage, die der Stadtrat am 20. September noch absegnen muss.