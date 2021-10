Bürgeranhörung : Pläne für Marienburg und Park

Monheim Um die denkmalgeschützte Anlage erhalten und sichern zu können, soll eine nachhaltige Erweiterung der derzeitigen Nutzung zugelassen werden. Eine Bürgerschaftsanhörung dazu ist am Donnerstag, 14. Oktober, ab 18 Uhr im Ratssaal.

Wie die städtebauliche Entwicklung rund um die Marienburg optimiert werden soll, darüber informiert die Stadtplanung bei einer Bürgerschaftsanhörung (Bebauungsplan 163M „Südlich Hofstraße“) am Donnerstag, 14. Oktober. Beginn im Ratssaal ist um 18 Uhr. Die Konzeption kann ab 17.30 Uhr eingesehen werden, teilt Stadtsprecher Norbert Jakobs mit.

Die gesamte Parkanlage, die Marienburg und der dazu gehörende Große Hof besitzen eine hohe geschichtliche und kulturelle Bedeutung in der Stadt. Die denkmalgeschützte Marienburg, die in den Jahren 1879 bis 1880 errichtet worden ist, wird seit 2011 überwiegend als Tagungs- und Konferenzzentrum genutzt.

Im Rahmen der Umnutzung des Gebäudes für Tagungen und Konferenzen sowie Seminare wurde die Marienburg revitalisiert und konnte so auch stärker in die öffentliche Wahrnehmung treten. Seit mehreren Jahren finden auch Hochzeiten in der Marienburg statt. Durch die Wiederherstellung des Gästehauses wurde der Eventstandort ausgebaut.