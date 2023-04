Monheim Mit der Wochenend-Fähre über den Rhein

Als Prof. Dr. Heiner Müller-Krumbhaar vor vielen Jahren aus Süddeutschland seiner Frau zuliebe nach Monheim zog, störte ihn an der neuen Heimatstadt nur eines: dass er nicht über den Rhein kam. „Man lebt hier und kommt nicht rüber. Das kann doch nicht sein“, sagte er sich. Und so war die Idee zum Piwipper Böötchen und dem dazugehörigen Verein in den Grundzügen geboren.