Schule : Vom Jugendparlament zum Jugendgipfel

Pia Schneider aus Monheim befasste sich mit 44 anderen jungen Leuten aus NRW sowie aus Schlesien in Polen und Hauts-de-France in Frankreich mit dem Thema „Gelebte Vielfalt – Engagement für sozialen Zusammenhalt“. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Pia Schneider hat in den Ferien am Internationalen Jugendgipfel teilgenommen. Vier Jahre lang saß sie im Moheimer Jugendparlament.

Als Schülerin sammelte sie bereits erste kommunalpolitische Erfahrungen, war Vorsitzende des Monheimer Jugendparlaments. Nach einem längeren Work-and-Travel-Aufenthalt in Neuseeland hat sie nun die Ebene des internationalen politischen Austausches erklommen. Pia Schneider nahm jetzt als eine von 30 Jugendlichen am 18. Internationalen Jugendgipfel im Rahmen des „Weimarer Dreiecks“ teil.

Organisiert wurde die Veranstaltung vom Internationalen Bildungs- und Begegnungswerk (IBB) Dortmund. Mit Gleichaltrigen aus den Regionen Schlesien in Polen und Hauts-de-France in Frankreich diskutierten die Deutschen über das Thema: „Gelebte Vielfalt – Engagement für sozialen Zusammenhalt“. Das Thema habe die NRW-Staatskanzlei auf Vorschlag des IBB festgelegt, erklärt dessen Mitarbeiterin Mechthild vom Büchel.

Die Partnerschaft zwischen den Regionen besteht seit 2001 , damals unterzeichnete Nordrhein-Westfalen die erste trilaterale Erklärung zur Zusammenarbeit mit Schlesien und der damaligen Region Nord-Pas-de-Calais, die 2016 mit der Picardie zur neuen Region Hauts-de-France fusionierte. Damit sollte das 1991 gegründete Weimarer Dreieck, das die besonderen freundschaftlichen Beziehungen zwischen den drei Ländern Frankreich, Polen und Deutschland besiegelt, auch auf regionaler Ebene mit Leben gefüllt werden. Seit 2001 findet der Jugendgipfel statt, der jährlich abwechselnd in den drei europäischen Regionen veranstaltet wird.

Pia Schneider bewarb sich, weil sie „einfach den Austausch mit anderen engagierten Jugendlichen mag und auf die anderen Perspektiven aus anderen Ländern gespannt war“, erzählt die 19-Jährige. Auch die Aussicht, neue Freunde zu finden, reizte sie. In der Eingangsrunde sollten die Jugendlichen über gelebte und bedrohte Vielfalt in ihren Heimatstädten sprechen. „Monheim ist ja sehr vielfältig, etliche meiner Freunde stammen aus anderen Ländern“, sagt Pia Schneider. So habe sich das Jugendparlament während ihrer aktiven Zeit auch um geflüchtete Jugendliche gekümmert. Sie würde Vielfalt jedoch nicht nur entlang ethnischer Linien definieren. „Jeder Mensch ist ja ein Individuum.“