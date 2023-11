Philosphisches Jahr Monheim Philosophie: Warum Geschichten so wichtig sind

(og) Zum Philosophischen Jahres 2023 spricht der Theaterregisseur und Schauspieldozent Adewale Teodros Adebisi von der Folkwang Universität zum Thema „Theater und Ethik für alle Kulturen“. Die Veranstaltung beginnt am Dienstag, 21. November, um 19 Uhr (bis 21 Uhr) im Ulla-Hahn-Haus. Adebisi beschäftigt sich mit dem Geschichtenerzählen beim Inszenieren von Schauspieltheaterproduktionen im deutschsprachigen Theater und im Rahmen der Schauspielausbildung an der Folkwang Universität in Essen.