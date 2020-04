Corona-Krise : Wo Distanz ein Zeichen von Liebe wird

Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Pflege in Senioreneinrichtungen wird unendlich schwierig, wenn man sich nicht mehr nähern darf, berichten Helferinnen. Ein Besuch im Altenheim St. Marien. Die Visiten, die Hygiene – alles verschwindet hinter einer unpersönlichen Stoffmaske.

Zuneigung, ein wenig Zärtlichkeit und menschliche Nähe sind Pflegeinstrumente im Umgang mit den dementen Senioren im Monheimer St. Marien Altenheim. Denn was in Zeiten von Corona schwierig wird, war früher immer Alltag auf den Stationen. Es gibt diese Bilder aus vergangenen Jahren, die die Arbeit in den Senioren- und Pflegeheimen dokumentieren. Eine Umarmung, ein kleiner Spaziergang, gern untergehakt und im kleinen Garten, ein Lachen, ein Herzen, das alles ist nicht mehr selbstverständlich, weiß Pflegerin Janine Schäkel.

Die Monheimerin arbeitet seit sechs Jahren im Wohnbereich III des Heims nahe am Schelmenturm. 25 Bewohner werden von ihr im Schichtdienst betreut. Die Pflegerin weiß: Routine war ihr Job nie. Nicht das Frühstück mit ihren Schützlingen, nicht der Tagesablauf. Aber jetzt? 25 Menschen gilt es zu versorgen im Wohnbereich III. Manche leiden an altersbedingter Demenz.

Janine Schäkels Frühschicht beginnt um 6.15 Uhr mit Händewaschen. Ein Ritual, das die Pflegerin an diesem Tag mindestens 25 bis 30 Mal wiederholt. Dann geht es in den Alltag, der nicht mehr ist, wie er früher war. Das Frühstück ist ein Zureichen auf Distanz geworden, ein Gespräch darf nicht zu nahe geführt werden und wird stattdessen lauter. Die Visiten, die Hygiene – alles verschwindet hinter einer unpersönlichen Stoffmaske. Eine Maske, die manche Bewohner tragen, nicht alle. „Versuchen sie mal, einem dementen Menschen etwas aufzusetzen, gegen das er sich sträubt“, fordert Janine Schäkel auf, Unmögliches zu tun. Auch die Arbeit der Sozialen Betreuer, die immer schon tagsüber den Senioren im Heim Abwechslung brachten, sei anders geworden. Die Spiele, das Singen, alles passiert jetzt in kleinen Gruppen. Nur Therapiehund Elli tollt über den Flur, tut so, als sei alles beim alten.

Schön, dass das Haus an der Alten Schulstraße eine großzügige Dachterrasse hat. Im hellen Wintergarten sitzt Janine Schäkel hin und wieder mit Bewohnern. Dann genießen alle die Sonne und den Blick auf den Schelmenturm, auch hinter der Stoffmaske, die nicht jeder tragen will. Denn das Schlimmste sei, dass ihre Bewohner oft nicht wüssten, warum das so ist. Sie alle, Bewohner wie Pfleger, seien herausgerissen aus einem ehemals eingespielten, bewährten und sehr persönlichen Alltag. Kaum einer der 25 Bewohner auf dem Wohnbereich kann verstehen, warum auf einmal Nähe zur Gefahr geworden ist. Und warum sie jetzt nur noch in Ausnahmefällen gedrückt und umarmt werden. Gewohnte Gesten, jetzt Entbehrungen, die nicht wenige verzweifeln und weinen lassen. Bestimmungen hin oder her, in manchen Momenten sträubt sich Janine Schäkel: „Ehrlich, bevor mir einer meiner Schützlinge zusammenbricht, nehme ich ihn weiterhin tröstend in den Arm“.

Gottlob gäbe es da immer noch Ideen, wie man alles ein bisschen erträglicher machen könnte. Wie etwa dieses Videotelefon. Ein Tablet-Computer wurde von der Heimleitung angeschafft. Janine Schäkel: „Das wird jetzt sehr angenommen, endlich können die Bewohner wenigstens mit ihren Angehörigen sprechen und sie gleichzeitig sehen, denn viele, verstehen nicht, warum der Bruder, der Vater oder die Ehefrau nicht zu ihnen ins Zimmer kommen.“

Oder diese vielen, bunten Bilder. Die hängen seit den ersten Corona-Tagen am Eingang. Gemalt von Monheimer Kindern für ihre Omas und Opas. Kinder, die auch nicht zu Besuch kommen dürften. Denn auch Verwandte, ob groß oder klein, kämen genauso wenig klar mit dieser Situation, berichtet die 29-Jährige. Tägliche, immer besorgte Anrufe von außen sprächen eine deutliche Sprache, und mitten im Satz verberge sich immer wieder die unausgesprochene Frage, ob man die Mutter, den Vater jemals wiedersehen werde. Besonders bedrückend sei es für die Angehörigen, die bis Anfang Februar ihre Eltern täglich besucht hätten. Janine Schäkel weiß von Verwandten, die ihre Elternteile nur noch am Fenster sehen können. Die Bewohner haben dann ein desinfiziertes Telefon in der Hand und sprechen mit Töchtern und Söhnen, die unten auf der Straße stehen. „Nicht wenige davon weinen“, sagt Janine Schäkel bekümmert.

Andererseits wären es genau die Angehörigen, die sie bei ihrer Arbeit bestärken würden. Da kämen Anrufe, ein Lob, ein Mitgefühl, kleine Geschenke, Dankesbriefe. „Einige nähen für uns sogar die Schutzmasken“, berichtet Janine Schäkel. Zu Ostern haben sie dann in Monheim noch eine Aktion gestartet. Verwandte aus ganz Deutschland hätten Bilder geschickt. Auch Fotos aus Frankreich seien dabei gewesen, erinnert sich die Pflegerin und berichtet davon, wie beglückend es für die Senioren war, wenigstens so ihre Lieben zu sehen.