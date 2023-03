Monheim Baustellen Busspuren: Pflaster in Altstadt wird ausgebessert

Monheim · (elm) In den kommenden Tagen finden in der Altstadt Sanierungsarbeiten am Natursteinpflaster statt. Auf der Turmstraße und auf der Franz-Boehm-Straße muss das Pflaster an mehreren Stellen begradigt werden.

19.03.2023, 16:25 Uhr

Der autonome Bus hat im Altstadt-Pflaster tiefe Furchen hinterlassen. Die müssen nun ausgebessert werden. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)