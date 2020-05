Monheim : Ein grüner Anger für das Neubaugebiet

Monheim Bei der Wahl eines städtebaulichen Konzeptes für das Neubaugebiet Pfingsterfeld hat sich der Entwurf von Thomas Schüler Architekten durchgesetzt. Er verbindet hohe bauliche Dichte mit Natur.

Da die Stadtverwaltung einen „anhaltenden Druck auf dem Wohnungsmarkt“ wahrnimmt, kommt der Entwurf mit seinen 328 Wohneinheiten dem Ziel, das letzte Baulandpotenzial der Stadt möglichst flächenschonend zu nutzen, am nächsten. Die Architekten wollen die Lage des neuen Quartiers hin zur offenen Landschaft als Alleinstellungsmerkmal herausstellen. Insgesamt füge sich das neue Viertel „in seiner städtebaulichen Struktur“ gut in die Wohngebiete Zaunswinkel, Berliner Viertel und die Landschaft im Süden ein, loben die Gutachter.

Der Anger soll als zentraler Platz für Begegnung und Kommunikation „Spielflächen für alle Generationen bieten“. Eingerahmt wird er im Süden von Kita und Schule, im Norden durch zwei bis viergeschossige Wohngebäude. Den östlichen Rand des zentralen Quartiersplatzes soll ein Solitärgebäude bestimmen, in dem sich im Erdgeschoss ein kleiner Laden für die Nahversorgung befinden könnte. Der Anger bildet gemeinsam mit dem bestehenden in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Grünzug ein „grünes T“. Dieser einmal als Ausgleichfläche angelegte Grünstreifen soll eine neue Wegverbindung in die Innenstadt aufnehmen. Nördlich an den Anger schließen sich sogenannte Wohnhöfe an, die „wie kleine dorfähnliche Einheiten“ wirken sollen, sie können aus unterschiedlichen Gebäudetypen bestehen. Sie gruppieren sich jeweils um kleine Nachbarschaftsplätze und Spiel- und Kommunikationsflächen. Insgesamt soll die Dichte der Wohnbebauung zu den Rändern hin abnehmen.