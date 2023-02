Monheim Pfarrkarneval lässt das Bürgerhaus erbeben

Besonderen Applaus in Form einer Rakete verdienten sich Henrik Land, Kaplan der Pfarrgemeinde St. Gereon und Dionysius und Malte Würzbach, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Baumberg, die in einem humorvollen Streitgespräch schließlich übereinkamen, dass das friedliche Zusammenleben das einzig wahre Ziel im Leben sein kann. Begleitet wurden die beiden von Sascha Klein am Klavier. Zum Abschluss brachte die Garde Kin Wiever den Saal noch einmal zum Toben. Fünf Stunden Programm hinterließen bei den mehr als 160 jecken Gästen das Glücksgefühl, endlich wieder ihre rheinische Lebensfreude zurück zu haben.