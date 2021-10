An Erntedank : Pfarrgemeinderat hilft Winzern an der Ahr

Nach den Messen an St. Dionysius und St. Gereon wird am Wochenende Wein aus dem Ahrtal gegen eine Spende abgegeben. Foto: RP/privat

Monheim Den Erlös benötigen die Winzer, um dringend benötigte Geräte, Traktoren und Betriebsmittel zu beschaffen, die durch die Flut zerstört wurden.

(pc) Zu einer Hilfsaktion für die Winzer an der Ahr ruft der Pfarrgemeinderat (PGR) der Katholischen Kirchengemeinde St. Gereon und Dionysius am Erntedanksonntag, 2. und 3. Oktober, auf. Unter dem Motto „SolidAhrität ist das Gebot der Stunde“ kann man vor und nach den Heiligen Messen am Samstag und Sonntag in den Kirchen St. Gereon und St. Dionysius „Flutwein“ von der Ahr gegen eine Spende von mindestens zehn Euro erwerben. Die Flaschen sind grob gereinigt, das Etikett noch lesbar, der Inhalt unversehrt. Den Erlös benötigen die Winzer, um dringend benötigte Geräte, Traktoren und Betriebsmittel zu beschaffen, die durch die Flut zerstört wurden.

Die Heiligen. Messen finden in St. Dionysius am Samstag um 18.30 Uhr sowie am Sonntag um 11.30 Uhr, und in St. Gereon am Samstag, 17 Uhr, sowie am Sonntag, um 10 Uhr, statt. Nach den Gottesdiensten stehen Mitglieder der Gemeinde eine Stunde lang für Gespräche und für den Weinverkauf zur Verfügung.