Monheim Evangelische Kirche : Pfarrer lädt zu Gottesdienst im Schlafanzug

Monheim (elm) „Was gibt’s Besseres, als vor dem Schlafengehen noch eine Geschichte zu hören, ein Lied zu singen und ein Gebet zu sprechen?“ sagt Malte Würzbach, Pfarrer an der evangelische Friedenskirche.

Diese anheimelnde Zubettgeh-Zeremonie bietet der Pfarrer am kommenden Freitag, 23. September, 17.30 Uhr in der Friedenskirche. Pfarrer Würzbach lädt alle Kinder im Kita-Alter samt Familie ein, sich die Geschichte vom Schaf Flocke anzuhören, während Sterne über die Decke der Kirche ziehen. Das Motto Schlafanzuggottesdienst sei durchaus ernst gemeint, so Würzbach, daher dürfen alle Besucher im Schlafanzug kommen und ihre Kuscheltiere und -kissen sowie -decken mitbringen.