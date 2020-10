Krimi-Dinner : Pfannenhof lädt zum Tatort-Dinner ein

Monheim Den Krimi mit Menü gibt es Anfang Dezember an zwei Terminen an der Turmstraße.

(og) An zwei Tagen gibt es im Pfannenhof wieder das Krimi-Dinner „St. Pauli, Leichen von der Stange“. Es wird jeweils am Donnerstag, 3. Dezember, und am Samstag, 5. Dezember, um 19 Uhr gezeigt. Einlass ist um 18.30 an der Turmstraße 2-6. Das Theaterstück mit Sex & Crime, Hamburger Flair und norddeutschem Witz, entführt die Zuschauer in die Table-Dance-Bar „Die lange Stange“.