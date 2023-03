Monheim Kommunalpolitik Peto lehnt umfassenden Sozialbericht ab

Als völlig unnütz und in weiten Teilen nicht die Zuständigkeit der Stadt betreffend wies am Donnerstagabend die Peto-Mehrheit im Sozialausschussden von der CDU beantragten Sozialbericht zurück. Bürgermeister Daniel Zimmermann bezeichnete eine solche Sammlung an sozialen Kennziffern gar als „Datenfriedhof“. Zuvor hatte Angela Linhart (CDU) im Wissen um die ablehnende Verwaltungsempfehlung noch einmal für den Antrag geworben: Sie zitierte das Vorwort des Sozialberichtes von 2004, wonach „gute Entscheidungen verlässliche Daten brauchen“. In diesem Zusammenhang erinnerte sie an den großen finanziellen und personellen Aufwand, den die Stadt im Kinder- und Jugendbereich betreibe. „Man muss doch mal nachhalten, was das bewirkt und sich etwa angucken, wie es um die Sprachfähigkeit der Kinder beim Schuleintritt steht. Wie viele Jugendliche ohne Abschluss die Schule beenden? Wie es um Suchtmittelabhängigkeit und Delinquenz bei jungen Menschen steht?“