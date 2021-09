Monheim CDU-Antrag zur Kölner Machbarkeitsstudie : Peto lehnt den Wasserbus als zu langsam ab

Monheim Die CDU hatte beantragt, dass die Stadt eine Integration Monheims in das Wasserbusystem in Köln prüfen solle. Peto lehnte ab: Die einzige Querverbindung über den Rhein sei für Pendler nutzlos.

Eine Einbindung in das von den Städten Düsseldorf und Köln geprüfte Wasserbussystem kommt für die Stadt Monheim nicht infrage. Die Machbarkeitsstudie aus Köln habe aufgezeigt, dass lediglich rheinquerende Kurzstrecken per Schiff sinnvoll seien. Bei Wegstrecken entlang des Rheins sei der Wasserbus im Vergleich mit dem Pkw keine sinnvolle Alternative, weil er schlicht zu langsam ist, sagt die Stadt. So benötigte ein Auto von Leverkusen Wiesdorf, dem südlichsten Punkt der Kölner Studie, bis Monheim für die 13 Kilometer insgesamt 15 Minuten, Bus und Bahn eine Stunde. Ein Wasserbus müsste, um mithalten zu können, 40 bis 50 km/h schnell fahren und dürfte zwischendurch nicht halten.