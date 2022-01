Monheim : Peto 30plus stellt Wohnungen unter den Linden vor

Monheim Nachdem die ersten 100 Wohneinheiten im Spätsommer den Mietern übergeben worden sind, folgt die zweite Hälfte im Februar. Insgesamt sind dann 233 Wohnungen entstanden.

Peto 30plus lädt für Donnerstag, 13. Januar,15 Uhr, ins Berliner Viertel ein. Dort können sich die Teilnehmer über die Fortschritte des Bauprojekts der Monheimer Wohnen informieren. Treffpunkt ist auf dem Parkplatz gegenüber des Wohngebäudes Erich-Klausener-Straße 16. Von dort aus wird der Geschäftsführer der Monheimer Wohnen GmbH Daniel Fieweger gemeinsam mit Bürgermeister Daniel Zimmermann in einem Rundgang die Wohnungen des zweiten Bauabschnittes des neuen Wohnquartiers „Unter den Linden“ vorstellen, informiert Lucas Risse.

Den Anfang mache das Projekt „Unter den Linden“ im Berliner Viertel, das bei dem Spaziergang vorgestellt werden soll. Nachdem die ersten 100 Wohneinheiten im Spätsommer den Mietern übergeben worden seien, folge die zweite Hälfte im Februar. Insgesamt seien dann 233 Wohnungen entstanden, so Risse. 2022 sollen dann die Bauarbeiten im Baumberger „Sophie-Scholl-Quartier“ starten. An der „Europaallee“ laufen sie bereits. Die Fortschritte zeigten, dass man dem Ziel, den Neubau von Wohnungen auch in städtischer Hand weiter voranzutreiben, näher komme, sagt Risse.