Monheim Franz Böhm : Buch über Pfarrer Boehm wurde überarbeitet

Peter Buter hat sein neues Franz-Böhm-Buch in Monheim vorgestellt. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Peter Buter will mit der Neuauflage seines Buches nicht nur die Erinnerung an Boehm wachhalten sondern auch die neuen Gedenkstätten würdigen. Er will damit gleichzeitig ein Zeichen gegen den Rechtsruck im Lande setzen.

Anlässlich des 76. Todestages des Monheimer Pfarrers Franz Boehm stellte Autor und Zeitzeuge Peter Buter am Samstag eine überarbeitete Neuauflage des 2005 erschienen Buches über das Leben und Wirken des geistlichen Märtyrers und Opfer der Nationalsozialisten vor. In dem neuen Werk enthalten sind auch jüngere Ereignisse um das Gedenken an den gläubigen Widerstandskämpfer. Bemüht, die Erinnerung an einen vorbildlichen Christen und Menschen aufrecht zu erhalten, der auch in Monheim für seine Überzeugungen einstand, hat Peter Buter gemeinsam mit Rudolf Pohlmann sein 2005 veröffentlichtes Buch „Pfarrer Boehm 1880 – 1945 – Glaubenszeuge und Märtyrer“ über das Leben des Franz Boehm erneut überarbeitet und durch neue Fakten erweitert.

Der 87-jährige Buter ist einer der wenigen noch lebenden Zeitzeugen, die Pfarrer Franz Boehm persönlich erlebt haben. Von 1937 bis zu seiner Verhaftung und Deportation ins Konzentrationslager Dachau 1944 war Boehm Pfarrer in Monheim gewesen. Viele aktive Erinnerungen an den Geistlichen habe er nicht mehr, gesteht Buter. Er war neun, zehn Jahre alt, als Boehm verhaftet wurde. Verstanden hat er die Situation damals nicht. „Sehr gut erinnern kann ich mich aber, als wir als Kinder die Trümmer der Kirche ausbuddelten.“ Ehrfürchtig sei man dem Pfarrer damals begegnet, „wie das früher eben so üblich war.“ Richtig kennengelernt habe Buter als aktives Mitglied in der katholischen Gemeinde St. Gereon und Dionysius den Widerstandskämpfer erst, als er sich intensiv mit dessen Leben beschäftigte.

Info Buch erscheint im Eigenverlag Von der aktualisierten zweiten Auflage von „Pfarrer Franz Boehm 1880-1945 – Glaubenszeuge und Märtyrer“ mit der ISBN-Nummer 978-3-00-066621-6 sind 500 Bücher im Eigenverlag der katholischen Kirchengemeinde St. Gereon und Dionysius produziert worden. Sie sind für zehn Euro im Archiv und Gemeindehaus erhältlich. Exemplare können telefonisch bestellt werden unter 02173 999 40 80.

Die erste Auflage des Buches, das seit Jahren längst vergriffen ist, bestand hauptsächlich aus einer kommentierten Quellensammlung auf 156 Seiten. Die Neue dagegen ist mit 234 Seiten deutlich umfangreicher und wesentlich besser strukturiert. „Die Quellen sind nun deutlicher hervorgehoben“, berichtet der Autor. Außerdem wurde das Buch um Ereignisse aus der jüngsten Vergangenheit erweitert, wie etwa mit Berichten und Fotografien von Monheimer Reisegruppen zu Franz Boehms Geburtsort im ehemaligen Westpreußen, dem heute polnischen Dorf Boleszyn. Dort wurde 2015 in Boehms Taufkirche St. Martin eine kleine Gedenkstätte eröffnet. Mitglieder der Monheimer Gemeinde waren vor Ort und Buter hat das Ereignis mit Fotos dokumentiert.