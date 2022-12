Personalstruktur der Monheimer Stadtverwaltung Die Stadt Monheim ist jung, weiblich, loyal

Die Stadt will die in den vergangenen Jahren neu eingerichteten Ausbildungsgänge weiter ausbauen. Für das Jahr 2023 ist erstmals ein Volontariat in der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerschaftsbeteiligung geplant. Der Bereich umfasst inzwischen 8,5 Stellen, er schließt aber auch die Inklusionsbeauftragte, Dafna Graf, als Übersetzerin und zwei Mitarbeiterinnen für die Bürgerschaftsbeteiligung ein. 2021 und 2022 wurde erstmals das duale Studium Kindheitspädagogik angeboten, dazu wurden jeweils zwei Studentinnen eingestellt. Anfang 2025 soll mit deren Abschluss evaluiert werden, ob sich der Studiengang bewährt hat und zur praktischen Tätigkeit in den Kitas passt.