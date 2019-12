Monheim Karneval : Das Monheimer Kinderprinzenpaar bleibt cool

Das Monheimer Kinderprinzenpaar Paula und Marlon dreht auf der Bühne erst so richtig auf. Die vorherige Aufregung ist schnell vergessen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Die Schüler Paula und Marlon haben eine lange Session vor sich und sind schon ganz jeck auf ihre Auftritte.

Karneval ist für sie Leidenschaft. Unter dem Motto der Monheimer Karnevalssession „Kein Kunssjeschmack – doch Kohle satt? Monnem wööd Kulturhauptstadt“ ist das Kinderprinzenpaar Marlon (12) und Paula (9) jeck unterwegs. Doch was machen die jungen Majestäten, wenn sie nicht auf der Bühne stehen?

Der Kinderprinz besucht zurzeit die siebte Klasse des Freien Christlichen Gymnasiums in Düsseldorf, während Kinderprinzessin Paula in der vierten Klasse der Lottenschule in Monheim paukt. Die Neunjährige war früher bereits Maskottchen der Karnevalsgesellschaft und trat anschließend mit sechs Jahren bei den „Gänselieschen“ ein. Vor zwei Jahren hat sie dann Prinz Alex als kleine Prinzessin vorgeschlagen. Damit wurde ihr größter Wunsch wahr. Sie sagte gleich zu. Fest entschlossen. „Ich bin mir sicher, dass es eine Mega-Session für uns alle wird. Für mich persönlich wird sie auf jeden Fall unvergesslich“.