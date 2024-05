Veranstaltung in Monheim Passagenfest in Baumberg lädt zum Feiern und Einkaufen ein

Die Veranstalter des Passagenfestes in Monheim scheinen einen richtig guten Draht zu Petrus zu haben. Denn das Wetter soll am Samstag, 11. Mai, laut den Wetterberichten richtig schön werden. Dann können die Besucher des Passagenfestes in Baumberg nach Lust und Laune einkaufen, mit Freunden etwas essen und ein bisschen der Musik lauschen. Das Centermanagement lädt gemeinsam mit den Händlern zum Schlemmen, Shoppen und Schlendern in die Holzweg-Passage ein. Von 11 bis 18 Uhr gibt es ein vielseitiges Programm für Groß und Klein.