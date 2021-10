Brand in Monheimer Fabrik : Papier in Presse entzündet: Feuerwehr löscht

Monheim Zu einem Brand in der Papierfabrik Packwell im Süden Monheims/Stadtgrenze Hitdorf ist die Feuerwehr um kurz vor acht Uhr ausgerückt.

(og) Zu einem Brand in der Papierfabrik Packwell im Süden Monheims/Stadtgrenze Hitdorf ist die Feuerwehr um kurz vor acht Uhr ausgerückt. Wie Ausbildungsleiter und Feuerwehr-sprecher Markus Stenzel mitteilt, hatte sich in einer der Pressmaschine mit Restpapier Hitze entwickelt und dadurch das leicht entflammbare Papier entzündet. Die Monheimer Feuerwehr, die zu Papierfabriken grundsätzlich mit zwei Löschzügen ausrückt, hatte den Brand schnell unter Kontrolle und so ein Übergreifen auf andere Gebäudeteile an der Industriestraße verhindert. „Tatsächlich kam nur eine Löscheinheit zum Einsatz“, sagt Stenzel. Die Halle, in der sich die Ballenpresse befindet, sei bereits stark verraucht gewesen, als die Feuerwehrleute eingetroffen sind. Im Anschluss an die Brandbekämpfung hat die Monheimer Feuerwehr den Rauch beseitigt. Verletzt wurde bei dem Brand an der Industriestraße laut Feuerwehr niemand.