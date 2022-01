Monheimer Baugebiete : Paeschke baut Reihenhäuser am Mona Mare

Monheim Seit Jahren schon steht der Bebauungsplan für die Wohnbebauung neben der Kita am MonaMare. Eine Fernwärmeleitung war den Bauarbeiten bisher im Wege.

Schon vor drei Jahren, im März 2018, hatte die Paeschke GmbH 60 bis 70 Bäume fällen lassen, die den größten Anteil des sogenannten Wäldchens am Mona Mare ausmachten, um den Baugrund für die Errichtung von 17 Doppel- und Reihenhäusern zu bereiten. Dann bremste eine über das Grundstück verlaufende Fernwärmeleitung jegliche weitere Bautätigkeit aus. Während man 2018 mit der Stadt über den Kaufpreis verhandelt habe, sei die Leitung plötzlich aufgetaucht, berichtet Oliver Sachs, Assistent der Geschäftsführung. Früher habe man solche Leitungen vorzugsweise über Flächen geführt, die als entbehrlich galten, wie eben das Wäldchen, das über Jahrzehnte sich selbst überlassen war. Bis die Stadt dann 2015 einen größeren Bedarf an freien Flächen für den Bau von Kitas anmeldete und die Peto-Mehrheit den Bau einer fünfgruppigen Kita beschloss.

Ein weiteres größeres Baugebiet nimmt die Paeschke GmbH demnächst in Zaunswinkel in Angriff. „Wir haben am Heerweg von Bayer das Regenwurmfeld gekauft“, berichtet Sachs. Dort will das Unternehmen 24 Einfamilienhäuser in Form von freistehenden und Doppelhäusern bauen. „Die sind bereits alle reserviert“, freut sich der Projektleiter. Allerdings müsse die zuvor landwirtschaftlich genutzte Fläche noch an den Kanal angeschlossen und mit zwei Stichstraßen ausgestattet werden.