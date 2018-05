Monheim: Monheim organisiert Fest gegen Anti-Moschee-Demo

Monheim Am Samstag wollen Islamgegner demonstrieren. Stadt, Muslime, Kirchen und Vereine halten feiernd dagegen.

Die Stadt Monheim möchte Flagge zeigen: Sie möchte möglichst auf breiter Front sichtbar machen, dass die Monheimer tolerant und weltoffen sind und für ein friedliches Miteinander der verschiedenen Religionen und Kulturen eintreten. Der Hintergrund: Die "Bürgerbewegung Pax-Europa (BPE)" hat für kommenden Samstag für die Fläche zwischen Busbahnhof und Monheimer Tor eine Demo angemeldet. Die Versammlungsbehörde des Kreises Mettmann hat die "vierte BPE-Aktion zum Ditib-Moscheeprojekt in Monheim", wie sie die Demo auf ihrer Homepage nennt, genehmigt. Als Hauptredner kündigt der Verein den Blogger Michael Stürzenberger an, der seit 2013 vom bayerischen Verfassungsschutz beobachtet wird und schon mehrfach wegen seiner islamfeindlichen Äußerungen vor Gericht stand - aber nach einer Verurteilung meist in zweiter Instanz freigesprochen wurde. Zuletzt hat er sich vor dem Amtsgericht Duisburg eine Geldstrafe von 2400 Euro wegen Volksverhetzung eingefangen.