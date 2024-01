Bürgerbegehren Monheim Opposition fordert eine Sondersitzung

Doch die Lage sei ja nun eine andere, argumentiert der Bürgermeister. Die Initiative habe das Bürgerbegehren und die Unterschriftenlisten am 29. Dezember eingereicht. Das müsse jetzt geprüft werden. „Durch die Einreichung muss nun eine ordentliche Prüfung der Zulässigkeit erfolgen, die auch die Prüfung der mehreren tausend Unterschriften umfasst. Diese Arbeit hat gerade erst begonnen“, so Zimmermann. Die Verwaltung werde dafür auch den Monat Februar benötigen, um dem Rat dann in seiner März-Sitzung mitteilen zu können, ob das Mindestmaß an gültigen Unterschriften erreicht wurde.