Monheim : Opposition fürchtet eingriff in Eigentum

Monheim Die Stadt will Baumberg-Süd zwischen Kielsgraben und Sandstraße, Monheimer Straße und Rhein entwickeln. Der Rat beschließt mehrheitlich mit Peto-Stimmen eine besondere Vorkaufssatzuung

Markus Gronauer (CDU) sieht die Skizze in der Ratssitzung zum ersten Mal und kann sich nun wie die meisten Mitglieder dieses Gremiums ein erstes Bild von den jüngsten Plänen der Stadt machen. Er fühlt sich vor vollendete Tatsachen gesetzt und erinnert daran, dass die Stadt bereits zwei Grundstücke in dem Bereich erworben habe, ohne zu erklären mit welchem Ziel. Jetzt wird es klar. Bürgermeister Daniel Zimmermann (Peto) will Baumberg-Süd (zwischen Kielsgraen und Sandstraße) in den kommenden zehn bis 15 Jahren zu einem Freizeitgebiet mit Grünanlage, Hafen, Sportplätzen und Wohnen entwickeln. Dem Gebiet stehe ein Strukturwandel bevor. Damit die Umsetzung im Sinne dieser „städtebaulichen Entwicklung“ gelingt, hat er zugleich eine Beschlussempfehlung vorlegt, die der Stadt das Vorkaufsrecht auf sämtliche Grundstücke sichert, deren Nutzung nicht in den Plan passen. Die Fortentwicklung der Ideen sowie die Satzung zum Vorkaufsrecht gemäß „§ 25 Abs. 1 Ziffer 2 Bau-Gesetzbuch“ hat die Bürgermeister-Partei mehrheitlich beschlossen – ohne die Stimmen von SPD, FDP, CDU und Grünen.

Besonderes Vorkaufsrecht Markus Gronauer befürchtet, dass mit dieser Satzung Eigentümer dazu gezwungen werden können, Häuser und Grundstücke zu verkaufen, was der § 25 Besonderes Vorkaufsrecht durchaus hergibt. Dort steht unter der Ziffer 2, dass die Gemeinde in „Gebieten, in denen sie städtebauliche Maßnahmen in Betracht zieht, zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung durch Satzung Flächen bezeichnen kann, an denen ihr ein Vorkaufsrecht an den Grundstücken zusteht.“ Die Liste der von der Stadt aufgeführten festgesetzten Flurstücke ist lang. „Ein scharfes Schwert“, sagt Gronauer. Er kritisiert zudem, dass damit der zweite vor dem ersten Schritt getan werde. Zimmermann begründet dies damit, dass bei Bekanntwerden der Pläne die Grundstücke an Wert gewinnen würden.