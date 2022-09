Monheim Gewerbegebiet Sandstraße : Henkel-Deponie: Bürger über Gefahren informieren

Monheim Im Planungsausschuss wurde über ökologische Aspekte und die Frage gerungen, in wieweit inzwischen Daten über die Deponie in die Öffentlichkeit getragen werden dürfen. Der Kauf ist zwar abgeschlossen, aber die Betreiberpflicht ist noch nicht auf die Stadt übergegangen, heißt es.

Im Alleingang beschloss in der jüngsten Planungsausschusssitzung die Mehrheits-Fraktion von Peto die Aufstellung des Bebauungsplan 72B „Gewerbegebiet Sandstraße“. Sie folgte damit dem Vorschlag der Stadt, südlich der Sandstraße weitere Gewerbeflächen auf der Henkel-Deponie 1 zu erschließen. Dort befinden sich derzeit die Tennisanlage des BTC 1975 und eine Hundeschule. Die anderen Parteien führten für ihre Ablehnung vor allem ökologische Gründe ins Feld. So sprach sich Markus Gronauer (CDU) für den Erhalt der Grünen Acht als Biotopverbund zwischen Rheinauen, Kielsgraben und Knipprather Wald aus. Als „höchstkritisch“ bezeichnete auch Sabine Lorenz (Grüne) angesichts des fortschreitenden Artensterbens dort, unmittelbar angrenzend an den Knipprather Wald, Betriebe mit höheren Immissionswerten anzusiedeln. Auch Abdelmalek Bouzahra (SPD) erklärte, dass Wirtschaft nicht über Artenschutz stehe. Lucas Risse (Peto) hielt dagegen, dass die Grüne Acht nie als solche definiert oder irgendwo festgeschrieben worden sei. Zudem sei die Wiese über der Deponie nicht ökologisch wertvoll. Er mokierte sich darüber, dass sich die CDU in der Vergangenheit stets für mittelständige Unternehmen stark gemacht habe. Nach Angaben der Wirtschaftsförderung hätten viele ortsansässige Kleinbetriebe eine große Nachfrage nach Flächen.